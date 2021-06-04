В Париже начался суд над кибербуллерами: их жертва раскритиковала ислам

Перед судом в Париже предстали тринадцать обидчиков юной француженки Милы, которая выступила с критикой ислама в сети. Всех обвиняют в кибербуллинге. Некоторых могут привлечь к ответственности за угрозу убийством.

Скандал разразился год назад когда 16-летняя девушка выложила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором заявила о своей ненависти к религии в результате перепалки с одним из пользователей - мусульманином, оскорбившим ее в свою очередь: назвавшим ее "грязной лесбиянкой".

"Страх заставляет людей менять свое мнение. Но чем больше нас будет - тех, кто не боится его высказывать - тем решительнее мы дадим отпор в ответ на угрозы и преследование. Их будет еще больше, если мы продолжим сидеть сложа руки", - заявила Мила.

Из-за начавшейся травли ей пришлось уйти из школы. Полиция взяла девушку и ее семью под защиту.

Обвиняемым от 18 до 35 лет. Им грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в 30 тысяч евро.

Во Франции действует светская конституция, и богохульство вполне законно. Дело против Милы о разжигании ненависти ранее было закрыто: она не оскорбила никого лично.