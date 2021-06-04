Привился сам — поделись с соседом

В Оксфорде проходит двухдневная встреча министров здравоохранения Большой Семёрки, посвященная проблемам вакцинации от коронавируса. Британский министр Мэттью Хэнкок принимает гостей в здании, в котором была разработана вакцина AstraZeneca. В центре внимания встречи — доступность вакцины для бедных и развивающихся стран мира.

Координатор мер Белого Дома по борьбе с ковидом Джефф Заенц рассказал по видеомосту о намерении США поделиться излишками вакцины:

«Президент объявил о намерении США поделиться 80 миллионами доз до конца июня. Это в пять раз больше любой другой страны, собравшейся делиться. Эти 80 млн доз составляют 13 процентов от всех вакцин, производимых в США в этом месяце. Мы продолжим раздавать вакцину на протяжении лета по мере пополнения запасов».

Венгрия, где около миллиона человек, включая министра иностранных дел Петера Сийярто, привились вакциной Спутник V, приняла решение передать 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca соседней Словении. Вакцинация даст возможность словенцам свободно пересекать границу с Хорватией, закрытою из-за карантинных мер.