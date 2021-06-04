Португалия оказалась в британском жёлтом списке

Решение британских властей переместить Португалию в «жёлтый» список стран с повышенной опасностью заразиться ковидом застало врасплох находящихся в этой стране британских туристов. Ведь теперь по возвращении на родину им придется провести 10 дней в изоляции. А ведь еще в в начале этой недели тысячи британских болельщиков вернулись без ограничений с матча финала Лиги Чемпионов, проходившего в Порту.

«Приезжаешь сюда, чтобы отдохнуть и вдруг оказываешься в жёлтом списке. А ведь он должен был оставаться зелёным, не так ли?»

Неприятной новостью решение британского правительства стало и для португальского туристического бизнеса, возлагающего большие надежды на летний сезон, и для британского авиаперевозчика.

«Мы надеемся на то, что в ближайшие недели британское правительство поменяет свое решение и разрешит путешественникам приезжать в Португалию, потому что мы их ждём, — говорит управляющий гостиничной фермой Vila Monte Педру Нету. — Страна безопасна. Число заражений здесь низко. Все соблюдают правила, поэтому, конечно, мы просто хотим, чтобы всё вернулось в норму».

«Это необъяснимо и безосновательно, — считает директор авиакомпании EasyJet Юхан Лундгрен. — В Португалии столько же случаев заражений, сколько и в Британии. А в некоторых местах Соединённого Королевства заражений гораздо больше. Они просто порвали в клочья свои собственные правила».

Накануне в Португалии были выявлены 769 новых случаев заражения, а в Великобритании, в стране в почти 7 раз более населенной, — более 5000.