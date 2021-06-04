"Стратегия открытия границ": Франция обнародовала условия для въезда туристов

В Старом Свете постепенно упрощают правила перемещения людей. Так с девятого июня во Францию вакцинированные европейцы смогут въезжать, не предъявляя отрицательный тест на коронавирус. Непривитым путешественникам придется сдать ПЦР анализ за 72 часа до отправления во Францию.

Власти обнародовали стратегию открытия границ, поделив страны на три категории в зависимости от эпидемической ситуации: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Классификация может меняться. За обновлениями необходимо следить на сайте правительства Франции.

Каждый четверг карту, по которой можно понять положение дел с распространением коронавируса в Евросоюзе публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Покинувшая ЕС Великобритания ужесточила правила въезда в королевство из Португалии. С восьмого июня прибывающим из этой страны придется проводить на самоизоляции десять дней. Причины такого решения следующие: рост числа ежедневных случаев заражения коронавирусом в Португалии и обнаружение там непальской мутации индийского штамма коронавируса. Власти проявляют осторожность: пока неизвестно, насколько имеющиеся вакцины будут эффективны против этой мутации.

В Испании с понедельника ждут привитых туристов со всего мира, а не только из европейских государств. Условие одно - путешественники должны быть полностью вакцинированы за 14 дней до прибытия в Испанию. Для ряда препаратов, в частности, Pfizer, Moderna, AstraZeneca - для иммунизации требуется введение двух доз. Вакцина Janssen - однокомпонентная.

В настоящее время семь стран ЕС - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали использовать кофид-сертификаты, в том числе и цифровые, чтобы людям было проще передвигаться по странам сообщества. В Хорватию могут приезжать граждане ЕС и Шенгенской зоны, получившие первую дозу антиковидной вакцины за 22 дня до планируемого визита.