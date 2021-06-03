Токио: до старта 50 дней

50 дней остается до начала Олимпийских игр в Токио. Несмотря на то, что в столице Японии из-за панедемии действует режим чрезвычайного положения, организаторы и представители МОК уверяют, что старт Играм будет дан 23 июля. Хотя в самой Стране восходящего солнца отношение к предстоящему спортивному форуму неоднозначное.

"Для спортсменов Олимпийские игры очень важны. Я, скорее, поддерживаю их проведение", - говорит эта женщина.

"Я не уверен насчет Игр. Организаторы говорят, что мероприятие будет безопасным и спокойным, но я не знаю, что именно они под этим подразумевают. Я думаю, что пока нет уверенности в том, сможем мы провести Игры или нет", - считает этот житель Токио.

Во вторник в Японию прибыла первая крупная группа спортсменов - сборная Австралии по софтболу, став своеобразным символом приближения Олимпиады. Ее проведение выгодно, в первую очередь, Международному олимпийскому комитету, ведь на кону стоят многомиллиардные контракты. Критики высказывают опасения, что Игры могут привести к распространению разновидностей коронавируса в стране.

Правительство заявляет, что жизни и здоровье сограждан для него - главное, поэтому было решено закрыть доступ на трибуны для иностранных болельщиков. Лишь они смогут наслаждаться вживую спортивной борьбой и чествовать победителей, пьедесталы для которых уже готовы - их сделали из переработанных бутылок и выловленного в море пластика.