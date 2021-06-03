Сербия запускает производство "Спутник V"

4 млн доз российской вакцины "Спутник V" планирует произвести Сербия на своей территории в ближайшие 5-6 месяцев . Об этом заявил в четверг министр по инновациям и технологиям сербского правительства, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, который принимает участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

"Субстанция для производства вакцины только что доставлена в аэропорт Шереметьево и сегодня во второй половине дня будет отправлена в Белград в специальных контейнерах с температурой от 2 до 8 градусов по Цельсию. Конечно, Сербия поможет всем в регионе, а потом и в мире. Но в первую очередь вакцину получат граждане Сербии",- сказал Попович.

Получив субстанцию, Белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" начнёт производство вакцины 4 июня.

В мае российский Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробного препарата "Спутник V", полученного в институте Торлак и одобрил его производство в этом учреждении.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и "Спутник V". По данным посольства Сербии в России, около 85% сербов, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться российским "Спутником V".