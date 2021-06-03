Уголовные дела и обыски: СК России разбирается с электросамокатами

Серия дорожных происшествий с электросамокатами в Петербурге обернулась обысками в пяти кикшеринговых сервисах. Как сообщают в Следственном комитете, возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители пришли в офисы компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. В официальном сообщении сказано, что следователи планировали найти и изъять «предметы и документы, представляющие интерес для следствия».

Как отмечают в СК, правоохранители надеются выяснить, на чьём самокате 2 июня в петербурге на тротуаре сбили пятилетнюю девочку. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии. За день до этого в результате столкновения электросамоката с детским самокатом в Колпинском парке пострадал четырёхлетний мальчик, он получил тяжёлую травму головы. Оба этих происшествия стали основанием для уголовных дел.

Электросамокаты наступают

Ранее в петербургском комитете по транспорту сообщили о значительном росте числа наездов электросамокатов на пешеходов. Согласно данным администрации, за год этих транспортных средств стало втрое больше. Увеличилась и скорость движения самокатов. В итоге, как говорят в Смольном, количество инцидентов с участием электросамокатов выросло в десятки раз.

Городские власти готовят меры для организации движения электросамокатов и создают рабочие группы для решения этих вопросов вместе с кикшеринговыми компаниями.

Европейский опыт

В Европе с развитием проката электросамокатов и индивидуального мобильного транспорта вводятся ограничения для пользователей кикшеринга — как на муниципальном, так и на национальном уровнях.

Во Франции в прошлом году вступил в силу закон, который запрещает ездить на таком транспорте быстрее 25 км/ч при движении в черте города. При этом ездить можно только по велосипедным дорожкам или же по проезжей части. В ночное время пользователю электросамоката следует носить светоотражающие элементы.

Введены и различные ограничения на парковку электросамокатов. Где-то созданы специальные парковки, а в некоторых городах электросамокаты и вовсе нельзя оставлять на тротуарах, — сервисы кикшеринга запрещают пользоваться там прокатом и даже проезжать через эти районы.