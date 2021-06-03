Михаил Мурашко: "Третьей волны коронавируса в России нет"

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в целом по РФ снижается, третьей волны коронавируса в России нет, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]", - сказал он.

Ранее Мурашко призывал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться от COVID-19. Он также допустил послабление коронавирусных ограничений, когда против COVID-19 привьются 60% населения страны. "Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - сказал он.

В начале мая президент Владимир Путин сообщил о том, что в России вакцинированы более 21 млн человек. По подсчетам издания РБК, хотя бы одну дозу прививки получили 13,9 млн человек - около 10% населения страны. В Москве, по официальным данным, вакцинированы 1,3 млн человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процент привитых от коронавируса жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе. "Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться", - сказал он.

В среду Владимир Путин напомнил, что сам уже сделал прививку от коронавируса, и вновь призвал всех россиян принять участие в вакцинации. "Как вы знаете, я сам вакцинировался. И всех граждан призываю это делать", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является препарат "Спутник V", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 832 случая заражения коронавирусом. 394 человека погибли.