Россия рассчитывает построить СП-2 в этом году

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может завершиться до конца 2021 года. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства России Александр Новак, уточнив, что осталось уложить около 100 км труб.

Работы над проектом продолжаются, несмотря на санкционную политику со стороны США, задержавшую строительство. 19 мая администрация президента США Джо Байдена вывела из-под санкций управляющую строительством швейцарскую компанию Nord Stream AG с российским, германским, нидерландским и французским капиталом, сославшись на нежелание портить отношения с европейскими партнёрами. Очередное обсуждение проекта между правительственными экспертами США и Германии прошло 3 июня в Вашингтоне. В качестве альтернативы трубопроводному газу из России США предлагают Германии свой сжиженный газ. Содержание последнего раунда переговоров пока не обнародовано.

У проекта есть противники и внутри Европы, которые выдвигают как политические аргументы (нежелательность увеличения роли России в качестве поставщика такого стратегически важного товара как природный газ), так и экологические. 2 июня природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода в водах Германии до проведения оценки влияния укладки на окружающую среду. Это же не первый демарш этой организации против СП-2. Как сообщили в федеральном ведомстве, этот запрос не приведет к автоматической остановке строительных работ на трубопроводе.

Но самым непримиримым противником нового трубопровода выступает правительство Украины, которое опасается, что строительство СП-2 снизит транзитное значение этой страны и лишит ее доходов от прокачки газа из России в ЕС по украинской газо-транспортной системе. Президент Владимир Зеленский заявил 3 июня на встрече с членами конгресса США, что ввод в эксплуатацию СП-2 «отключит Украину от по меньшей мере 3 млрд долларов в год», получаемых сейчас от России за транзит. В результате, по словам Зеленского, «нечем будет платить за украинскую армию», которая отражает российскую же «агрессию» (так официальный Киев именует боевые действия против самопровозглашённых республик Донбасса). Официальная Москва, со своей стороны, заявляет, что не намерена отказываться от транзита газа через Украину даже после истечения срока действия нынешнего контракта в 2024 г.

Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут только США, считает президент Зеленский. Его призывы к Германии отказаться от этого проекта, последний из которых прозвучал в его интервью газете Allgemeine Zeitung от 1 июня, не принесли результата. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea, 75% граждан ФРГ отвергают дополнительные санкции США против трубопровода и только 17% считают, что проект следует остановить. Кроме правительства Германии в пользу СП-2 высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Объекты «Северного потока — 2» на российской территории начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию уже 7 июня с.г.