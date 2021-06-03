Израиль взбудоражен сменой власти

Израиль разделен на тех, кто огорчён и тех, кто торжествует по поводу того, что в стране будет новый премьер-министр. Эра Нетаньяху, похоже, закончилась, или вот-вот закончится.

«Мы чемпионы, друг мой. Мы победители, - поют женщина на улице. - Мы выиграли эту битву. Мы выиграли эти выборы. Наконец-то мы у власти».

Сторонники ушедшего премьера называют это "позором".

Сделку Лидера левоцентристской партии "Еш Атид" Яира Лапида и главы правого блока "Ямина" Нафтали Беннета уже объявили исторической. В ней участвоволи глава Объединённого арабского списка и партия "Новая надежда". Обозреватель издания Haaretz Аншель Пфеффер пишет:

“Что бы ни случилось сегодня и в дни, оставшиеся до вотума доверия (если голосование вообще состоится), это историческая картина. Представили арабов-израильтян и евреев-националистов заключили соглашение".

Свои усилия к созданию израильской коалиции приложила партия «Авода».

«Кабинет Лапида собирается провести большие перемены, - сказала её лидер Мерав Михаэли. - Появление нового правительства это новость, которую ждали так много граждан, это то, что Израилю очень нужно. Нам еще предстоит долгий путь. Партия "Авода" будет постоянно присутствовать и добиваться того, что дела шли как нужно. Но сегодня началась новая эра".

В качестве лидера крупнейшей в Израиле партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху имел возможностоь сформировать правительство, но не заручился поддержкой традиционных союзников. Он ещё может попытаться дестабилизировать коалицию, которая обладаешь лишь хрупким большинством.