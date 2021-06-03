Телефоны экстренных служб были недоступны из-за технического сбоя

В среду вечером в ряде департаментов Франции оказались недоступны телефоны экстренных служб. Проблему удалось устранить только в четверг утром. Очевидцы рассказывают, что часами не могли дозвониться до скорой помощи, полиции и пожарных. В обычное время вызов в экстренные службы Франции поступает каждую секунду.

Сбой произошел в работе французской телекоммуникационной компании Orange. Крупнейший оператор страны объяснил, что техническое повреждение нарушило работу стационарной телефонной связи. На время перебоя были установлены временные номера.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал журналистам, что инцидент, вероятно, произошел в результате неправильного обращения с оборудованием в ходе операции технического обслуживания. Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что на данном этапе исключается версия хакерской атаки. В компании Orange заявляют, что сбой произошел в оборудовании для маршрутизации трафика.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и государственный секретарь по цифровой политике Седрик О прервали свой официальный визит в Тунис и вернулись в страну, чтобы провести срочное совещание. Глава ведомства назвал произошедшее неприемлемым. По его словам, с техническим сбоем может быть связана смерть одного человек, к которому скорая не приехала вовремя.На встречу был вызван глава компании Orange Стефан Ришар.