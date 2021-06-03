Запущена Serbia - новая франшиза Euronews

Уже в эфире!!! Медиа-холдинг Euronews открыл франшизу в Сербии. К работе привлечены опытные специалисты: журналисты, телеоператоры, техники, ранее представлявшие себрские СМИ.

Светлана Яничевич, исполнительный продюсер Euronews Serbia: "Многие люди в Сербии рассчитывают на то, что наши программы будут заслуживать доверия, будут достойными и интересными. И это нормально, потому что за нами стоит бренд Euronews, а так же потому, что у нас собралась отличная команда журналистов".

Круглосуточный новостной канал в Сербии будет освещать национальные и международные события, следуя стратегической цели Euronews - стать первой глобальной европейской сетью. О сербских значимых новостях будут в курсе все европейские зрители.

Наташа Ковачев, журналист: "Еuronews даст Сербии более широкую перспективу. На канале появится еще один подлинный европейский голос. Для меня, как журналиста, который будет освещать события в Воеводине, очень важно во всех деталях рассказывать о наших успехах и неудачах. Я хочу, чтобы о повседневных заботах людей, живущих в этом регионе, узнали не только в других частях Сербии, но и в целом в Европе".

Сербским телезрителям, многие из которых сталкиваются с фейковыми новостями в социальных сетях, Euronews предложит и программу "Куб", которую будет вести известный журналист Милош Милич.

Милош Милич, редактор программы "Куб": "Если мы хотя бы отчасти остановим распространение фейковых новостей, будем развенчивать мифы, не вырывать события из контекста, я думаю, что мы добьемся успеха в том, к чему стремимся с помощью этой программы".

Ранее Euronews запустил франшизы в Албании и Грузии.