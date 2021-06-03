Мода на криптовалюту: в Дубае решают, как приучить к новинке общество

Криптовалюты и, в частности, биткоины сегодня - на первых полосах мировой прессы. Но у многих до сих пор нет точного понимания, что это за новинки. Мы узнаем, как Дубай планирует устранить этот пробел в знаниях о новых виртуальных деньгах.

В Дубае принимали участников технологического саммита AIBC, темой которого была популяризация криптовалют.

Эман Пюли, учредитель слета, комментирует: "У нас проводитсянемало технических сессий для профессионалов, людей из отрасли, но мы понимаем, что вопрос расширенияправ и возможностейдля обычного пользователя - ключевой для роста крипторынка. Если, конечно, мы хотим, чтобы однажды криптовалюта вышла на массовый уровень".

Говоря простым языком, криптовалюта - виртуальные деньги, в отличие от евро или доллара, которые мы можем держать в руках физически. Они обычно не привязаны к банку или правительству, позволяя проводить анонимные операции через серию сложных транзакций с использованием технологии блокчейн.

Ирина Хивер, юрист в сфере финтеха, уточняет: "Конечно, обычным людям не хватает понимания, и ситуацию надо менять. Сегодня менее полутора процентов людей в мире управляют криптовалютой. Так что неверно говорить, что время упущено. нет, главное здесь еще и не началось!"

Специалисты в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и собственно блокчейна сообща обсудили в Дубае вектор развития новых технологий.

Одним из ВИП-гостей форума в Дубае стал Скотт Сторнетта, соизобретатель блокчйена. Он рассказывает: "Мы взяли все существующие в мире данные, разбитыена блоки, и соединили их вместе. Так мы гарантировали неуязвимость системы для фальсификаций, ей все могут доверять".

Критики утверждают, что криптовалюты нестабильны и представляют риск для инвесторов, которые не защищены регуляторами. Сторнетта не согласен: "На заре развития интернета в сети действительно было много подделок, обмана. Со временем мы разработали надежный фундамент, который позволяет нам генерировать гораздо больше прибыли".

Неоднозначные комментарии о криптовалюте некоторых публичных фигур, таких как Илон Маск, могут негативно отразиться на инвесторах. Однако Брок Пирс, основатель фонда Bitcoin Foundation и соучредитель групп Tether и Mastercoin, призывает людей проявить любопытство.

"Лучший способ развеять сомнения - разобраться во всем самому, так вы сможете принять осознанное решение. Вооружившись знаниями, вы определитесь, согласны ли вы с тем, что этот сектор станет частью большого будущего. Я, например, именно так считаю!"

Некоторые предприятия принимают криптовалюты в качестве платежей, но их число в мире очень ограниченно. В Дубае решили, что ситуацию пора менять. Одним из первых шагов стал запуск криптоцентра DMCC.

Ахмад Хамза, исполнительный директор DMCC Freezone, рассказывает: "Мы действительно верим в блокчейн, верим в криптовалюты и обеспечиваем надежное регулирование, сотрудничая с Управлениями по ценным бумагам и сырьевыми товарами. Мы предоставляем широкий спектр услуг для компаний и платформ, помогаем не только взять старт, но и процветать, развиваться дальше".

Тяжеловесы отрасли считают: у Ближнего Востока ест шанс стать центром технологий блочной цепи и криптоактивов. "Мне очень нравятся некоторые аспекты исламской финансовой традиции, то, как в ней "смягчают" капитализм, делают его более социально ответственным, - отметил Скотт Сторнетта. - Я говорю об этом, потому что с созданием новых криптовалют, вы можете "настроить" виртуальные деньги так, чтобы придать им морально-этические характеристики".

Пока общество привыкает к новинке, инвесторы подводят первые итоги, утверждая: будущее - именно за цифровыми валютами.