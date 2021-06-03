Дания ужесточает миграционную политику

Парламент Дании одобрил закон, разрешающий рассматривать вопросы о предоставлении убежища за пределами королевства. Предполагается, что иностранцы после подачи заявления об убежище должны быть перенаправлены в центр приема беженцев, в третьи страны. В ООН и Евросоюзе подвергли закон резкой критике. Правозащитники утверждают, что в документе, в частности, не прописаны подробно положения, касающиеся того, как будут защищены права человека.

Адальберт Янц, представитель Еврокомиссии: "Мы разделяем озабоченность Верховного комиссара ООН по делам беженцев по поводу соответствия содержания текста закона с международными обязательствами Дании. Кроме того, нас беспокоит риск подрыва основ международной системы защиты беженцев".

Дания ведет переговоры о создании центров с несколькими африканскими государствами в числе которых Тунис, Эфиопия, Египет и Руанда. Конкретных соглашений, как сообщается, пока не достигнуто.

Дания проводит жесткую миграционную политику. Прошлым летом власти решили пересмотреть дела около 500 сирийцев. В Копенгагене тогда заявили, что текущая ситуация в ряде районов Сирии больше не является опасной, а потому у беженцев нет оснований на получение или продление вида на жительство в королевстве. С тех пор Дания отозвала разрешение на проживание у более чем 200 сирийцев.