В Европе начинается вакцинация подростков

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая. Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эммануэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность от коронавируса набирает обоороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.

Но необходимость прививать подростков ставится по сомнение во многих странах, в том числе Румынии: «Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно».

«Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, также как и для взрослых, — поясняет врач Сандра Алексиу. — Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет – стопроцентна. Проще говря, после вакцинации вы болеть не будете».

В то же время Всеминая организация здравоохранения обращает внимание на то, что во многих странах мира вакцина для коронавируса по-прежнему не доступна для более уязвимымх групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны способствовать сокращению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне.