Шри-Ланка: судно с токсичным грузом тонет

Вблизи шри-ланкийского порта Коломбо тонет контейнеровоз MV X-Press Pearl, на котором уже почти две недели продолжается пожар. В процессе его тушения на борт попало много воды, и, когда судно попытались отбуксировать подальше от берега, оно стало погружаться под воду.

Контейнеровоз, зарегистрированный в Сингапуре, вёз в Коломбо несколько сотен тонн нефти, 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия и других токсичных химикатов, а также крупную партию сырья для производства пластиковых пакетов. Из-за пожара опасный груз уже частично попал в воду, что обернулось настоящим бедствием для местной природы. Пластиковыми гранулами покрыто около 80 км пляжей. Волны выбрасывают на берег погибших морских черепах, рыб и птиц. По мнению специалистов на восстановление экосистемы, известной своим биоразнообразием, могут потребоваться десятилетия. В операции по очистке задействованы тысячи военнослужащих в защитном снаряжении. Местным жителям не разрешается прикасаться к мусору, который может быть очень токсичным, рыбная ловля запрещена в радиусе 50 миль от места происшествия.