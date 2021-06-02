Зачистка перед выборами?

Российские власти усиливают давление на оппонентов перед парламентскими выборами в сентябре. Так считает один из ведущих критиков Кремля Михаил Ходорковский. Бывший глава компании ЮКОС провел 10 лет в тюрьме по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Многие считают, что он подвергся преследованиям по политическим мотивам, так как финансировал оппозиционные партии. По словам Ходорковского, последние действия против активистов оппозиции, а именно участившиеся задержания и аресты, показали, что власти обеспокоены падением популярности их партии Единая Россия.

Михаил Ходорковский, оппозиционный политик: "Власть, естественно, боится тех потенциальных протестов, которые могут возникнуть, если людей надурить уже слишком очевидно. Поэтому они пытаются санировать политическое пространство до выборов".

Первого июня с обысками пришли к оппозиционному политику и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Он был задержан по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Обыски также прошли у родственников Гудкова и его соратников.

Тридцать первого мая полиция задержала оппозиционера Андрея Пивоварова, бывшего исполнительного директора "Открытой России", которая на прошлой неделе объявила о прекращении деятельности . Против Пивоварова завели уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

На прошлой неделе Госдума, где большинство депутатов - единороссы, приняла закон о запрете избираться руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Законопроект внесла группа депутатов от "Единой России". Оппозиция назвала документ - законом против Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией, организацией признанной иноагентом, которая к тому же может попасть в список экстремистских.

"Единая Россия" остается главной политической силой в стране, хотя популярность партии снизилась. Четыре года назад среднегодовой рейтинг "Единой России" составлял более 50%, сейчас этот показатель немногим превышает 30%.