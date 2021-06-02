Оулу станет культурной столицей Европы

Финский город Оулу, расположенный на северо-западе страны, станет культурной столицей Европы в 2026 году. Такое решение, объявленное международным жюри в среду, было встречено здесь с большим энтузиазмом.

Темой проекта, представленного городом на конкурс, стало изменение климата и культурные аспекты, связанные с этим вопросом. Говорит Пиа Рантала-Корхонен, руководитель проекта Oulu 2026:

– После пандемии нам крайне важно развивать сотрудничество, создавать интересные вещи и сделать культуру объединяющим элементом нашей повседневной жизни.

Оулу – столица северной Финляндии с населением около 200 тысяч человек. Город, в частности, известен тем, что именно здесь был открыт первый филиал компании Nokia. Предусмотренная программа состоит из трёх частей: «Дикий город», «Приглушённые контрасты» и «Отважная глухомань». При этом особое внимание уделено социальной, культурной, экономической и экологической устойчивости. Ещё одна культурная столица Европы будет объявлена в конце года. Ей станет один из городов Словакии.