Совет Федерации поддержал выход России из Договора по открытому небу, который обеспечивал контроль за соблюдением международных соглашений о вооружениях. Члены палаты приняли это решение единогласно. Теперь законопроект ожидает президентской подписи. Согласно договору, Россия сможет окончательно выйти из него через полгода после официального уведомления других участников.

Глава сенатского комитета по международным делам Григорий Карасин в ходе заседания обвинил США в ограничении прав России на облёт американских территорий и в необоснованных претензиях. Соединённые Штаты уже вышли из договора, но, как полагает Карасин, по прежнему могут получать информацию о ситуации на российской территории от других участников договора — среди них много стран НАТО. «Для России это положение дел неприемлемо», — заявил сенатор.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказывал, что Москва пыталась удержать Вашингтон в рамках соглашения, но исчерпала все ресурсы для этого.

США официально вышли из Договора по открытому небу в ноябре. Госдепартамент перед этим жаловался на ограничения на полёты у границ самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии, а также над Калининградом, где, по мнению американских военных, могут быть размещены в том числе ядерные ракеты, нацеленные на страны НАТО. Недовольство Вашингтона вызвало и предложение осуществлять дозаправку самолётов в рамках договора на аэродромах в Крыму, который мировое сообщество признаёт оккупированной Россией частью Украины. Наконец, Белый дом заявлял, что Россия злоупотребляла договором для слежки за президентом США и гражданской инфраструктурой.

Действующий президент США Джо Байден выступал против отказа от Договора по открытому небу. В Кремле этот вопрос назвали одной из потенциальных тем американо-российского саммита, который должен пройти в Женеве 16 июня. Впрочем, на прошлой неделе Associated Press сообщил, что Белый дом уведомил Россию о нежелании возвращаться в Договор.