Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 2 месяца

Первомайский районный суд Краснодара санкционировал арест бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на время следствия по делу об участии в работе «нежелательной организации». Следственный комитет просил заключить политика под стражу, заявляя, что он может уничтожить доказательства и скрыться от правосудия. По словам представителя ведомства, Пивоваров намеревался уехать в Грузию через Польшу и не намерен был возвращаться на родину.

Защита эти претензии отвергала и настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Александр Велявский призывал «проверить минимальную обоснованность» подозрений следствия. «Нельзя преследовать граждан за критику власти и искусственно придумывать составы преступления», — говорил он. Сам Пивоваров связал уголовное дело и задержание с его намерением выдвигаться на предстоящих выборах в Госдуму. Он подчеркивал, что входил в состав только российских организаций, которые не могут быть объявлены «нежелательными» в принципе.

Операция в «Пулково»

Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту «Пулково». Он вылетал в Варшаву. Самолёт остановили во время руления к взлётно-посадочной полосе, после чего экс-главу «Открытой России» вывели сотрудники ФСБ.

Уголовное дело против Пивоварова основывается на публикации в Facebook о проекте «Объединённые демократы». По версии следствия, политик агитировал за инициативу организации, признанной «нежелательной». «Объединённые демократы» в соответствующий реестр минюста не внесены, хотя мероприятия активистов неоднократно срывала полиция, ссылаясь на закон о запрещённых организациях.

В реестр внесены уже ликвидированные британские объединения Open Russia и Otkrytaya Rossia, основанные бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. С ним связывают и проект «Объединённые демократы», который был призван координировать усилия независимых политиков на муниципальных выборах.

Ликвидация «Открытой России»

Российское движение «Открытая Россия» неоднократно безуспешно пыталось получить официальную регистрацию. В 2019 в министерстве юстиции объясняли отказ тем, что юридическое лицо с таким названием уже зарегистрировано.

На прошлой неделе Андрей Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России» и об исключении всех её членов. Он объяснил это желанием не поставлять людей под угрозу административного и уголовного преследования в свете готовящегося ужесточения законодательства о «нежелательных организациях».