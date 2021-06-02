Учёные сняли свалку боеприпасов на дне Балтики

Контролируемый подрыв — часто самый безопасный способ нейтрализации бесчисленного количества боеприпасов, потерянных в море или намеренно сброшенных на дно в 20-м веке.

Расположение этих смертоносных свалок часто плохо документировано.

Известные учёным зоны подводных свалок боеприпасов Аарон Бек, GEOMAR

По оценкам, только в немецкой части Северного и Балтийского морей ржавеют около 1,6 миллиона метрических тонн обычных и более 200 тонн химических боеприпасов.

Многое в этой сфере засекречено. Насколько известно исследователям, уже после окончания Второй мировой войны в Балтийское море было сброшено не менее 50 000 тонн химического оружия. Смертельные яды, такие как горчичный и слезоточивый газ, нервно-паралитические и удушающие химические вещества, просачиваются в Балтийское море, которое уже и без того считается одной из самых загрязненных морских экосистем в мире.

Аарон Бек, исследователь в области водной биогеохимии из центра GEOMAR, возглавляет балтийскую экспедицию, изучающую эту угрозу.

Здесь на дне огромное количество взрывчатки, а она содержит генотоксичные, цитотоксичные и канцерогенные вещества Аарон Бек Исследователь в области водной биогеохимии, GEOMAR

Исследователи используют подводный беспилотник для изучения морской свалки Кольбергер-Хайде недалеко от немецкого города Киль. Только в этой зоне насчитывается около 30 тысяч тонн ржавых морских мин, авиабомб, торпед и других боеприпасов, сваленных в кучи или разбросанных по морскому дну. Но уровень опасности этого химического загрязнения для здоровья людей, употребляющих в пищу рыбу и морепродукты, учёным пока точно не известен.

"Мы знаем, что химические вещества из боеприпасов попадают в живые организмы. Есть высокая вероятность, что они окажутся в морепродуктах, что в итоге затронет людей, но пока мы не очень много знаем об этой стороне проблемы",- отмечает Аарон Бек.

Ученые надеются, что составление карт токсичных свалок поможет в будущем найти реальный способ ликвидировать эту угрозу.