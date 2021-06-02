Океан может дать намного больше, если правильно использовать его ресурсы

Можем ли мы использовать ресурсы океана и одновременно защищать его?

Мария Даманаки, глобальный управляющий директор по океанам The Nature Conservancy:

"Расчеты показывают, что если мы будем заботиться об океане, то в 2050 году будем получать морепродуктов из океана в шесть раз больше, чем сейчас".

14 стран взяли на себя обязательства по устойчивому управлению своими океанами, одновременно способствуя росту экономики. Вместе они представляют 40% береговой линии мира.

Португалия и Норвегия - два европейских члена Океанского совета.

Рикарду Серрау Сантуш, министр по морским делам Португалии:

"Мы должны изменить подход к океану, который заключается в том, что мы в основном занимаемся добычей, а не производством".

План действий включает в себя развитие возобновляемых источников энергии и устойчивого рыболовства. Португалия расширит свои охраняемые морские территории к 2030 году почти на треть.

Рикарду Серрау Сантуш, министр по морским делам Португалии:

"Реформа того, как мы собираем и перерабатываем мусор, попадающий в море при транспортировке, в рыболовстве, действительно очень важна".

Океанический совет приглашает другие страны присоединиться к этим усилиям.

Видар Хельгесен, специальный посланник по вопросам океана Норвегии:

"Мы просим и призываем другие страны присоединиться к нам, определив для себя сроки до 2030 года, чтобы к тому времени обеспечить устойчивое управление всеми национальными водами".