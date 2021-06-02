Экспорт французского оружия пострадал из-за пандемии

Экспорт оружия из Франции упал в прошлом году более чем на 40%. Официальный доклад правительства опубликован в среду. В 2020 году объём продаж составил менее 5 млрд евро, против более чем 8 млрд в 2019 году. Это связывают с нарушением международных контактов из-за пандемии, с невозможностью проводить форумы и заключать договорённости.

В Париже уверяют, что падение оборонных доходов временное явление. "Докоронавирусный" 2019 год был для французского оружейного экспорта чрезвычайно успешным. Впервые за три десятка лет французская республика оказалась на третьей строчке списка крупнейших мировых экспортёров, сразу после США и России. В Париже рассчитывают сохранить эту тенденцию.

Даже в условиях коронакризиса Франция продолжила поиск новых рынков. Так, в течение 2020 года Париж заключил новые контракты на продажу самолётов "Рафаль" Египту, Греции и Хорватии. Крупнейшими покупателями французского оружия и связанных с ним товаров остаются Саудовская Аравия, США и Марокко.