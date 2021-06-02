Хакеры требуют выкуп у производителя мяса JBS

Североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире производителя мяса и мяcных продуктов, бразильской компания JBS, подверглись кибератаке с целью вымогательства. Злоумышленнии взяли под контроль компьютерные системы скотобойных и мясоперерабатывающих предприятий, в результате чего они были вынуждены приостановить работу.

В обмен на возвращение контроля над своими серверами от предприятий требуют выкуп, сумма, которого пока не называется. Известно, что в результате такого же кибернападения в начале мая на американскую трубопроводную систему, владеющая ею компания Colonial Pipeline, была вынуждена заплатить вымогателям 4 млн 400 тыс долларов.

В компании JBS предполагают, что преступная группа хакеров базируется в России. В связи с этим администрация президента США, по данным пресс-секретаря Белого Дома, контактирует с российким правительством. К раследованию хакерской атаки также подключилось Федеральное бюро расследований США.