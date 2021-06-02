Столетие погрома в Талсе

Президент США Джо Байден принял участие в церемонии, посвященной столетию погрома в Талсе. Беспорядки в этом городе в штате Оклахома продолжались с 30 мая по 1 июня 1921 г. И черная, и белая общины города применяли огнестрельное оружие. Но после того как белые применили авиацию, черные района города подверглись полному разгрому: десятки афроамериканцев были убиты, около 10 тысяч – лишились своих домов.

«Слишком долго то, что здесь произошло, замалчивалось, было покрыто мраком, — заявил Джо Байден. — Но то, что история хранила об этом молчание, не значит, что этого не было. Мрак может многое скрыть, но он не стирает память. Беззаконие бывает таким чудовищным, страшным и мучительным, что о нем нельзя забыть, как бы кто-то не пытался это сделать».

В 1921 г. суд белых присяжных признал виновниками кровопролитных событий только представителей чернокожей общины. За убийство афроамериканцев и разрушение их домов тогда никто осужден не был.

Первое полноценное расследование погрома в Талсе было проведено парламентской комиссией штата Оклахома только в конце 1990-х гг. Памятник, посвященный всем жертвам погрома, был открыт в Талсе в 2010 г.