Беларусь: "беспрецедентные репрессии"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к проведению досрочных выборов в стране на фоне масштабных репрессий в отношении противников Александра Лукашенко. Накануне задержанный за участие в акциях протеста Степан Латыпов попытался перерезать себе горло в клетке прямо во время слушаний в здании суда. Он обвинил силовиков в давлении и пытках, заявив, что его заставляли признать вину в том, чего он не совершал, и угрожали уголовным преследованием родственников.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Все это показывает, что пик беспрецедентных репрессий, которые продолжаются последние десять месяцев, еще не прошел и масштаб репрессий только усиливается. Эти события напоминают нам - ничего этого не произошло бы, если бы в августе 2020 года выборы президента Беларуси были свободными и прозрачными. Поэтому нам пора поговорить о досрочных выборах как комплексном решении кризиса в Беларуси".

Оппозиция и страны Запада не признали результаты президентских выборов в Беларуси, обвинив власти в фальсификациях. В ответ на массовые акции протеста Александр Лукашенко развернул в стране жесткие репрессии. Президент России поддержал коллегу, что, по мнению многих аналитиков, сыграло решающую роль в сохранении тем власти. Сейчас Лукашенко убеждает Владимира Путина в том, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси, а потом двинуться на Москву, а он борьбой с инакомыслием прикрывает "опасные рубежи".