В Вене возобновляются переговоры по иранской ядерной сделке

В Вене в среду возобновляются консультации по "иранской ядерной сделке": участники Совместной комиссии вновь надеются убедить США снять санкции, а Тегеран — прекратить обогащение урана до высоких уровней. Исход переговоров по-прежнему неясен как из-за позиции США, так и из-за внутриполитической борьбы в самом Иране.

Натали Точчи, университет Тюбингена:

"Здесь и начинается расхождение между сторонами, мы это ясно видим на примере грядущих иранских выборов: кандидаты, которых одобрили, представляют в основном консервативный лагерь".

При этом ряд американских политиков считают возможным организовать альтернативу нынешней "ядерной сделке", которая точно бы гарантировала невозможность создания оружия.

Линдси Грэм, сенатор США:

"Я передам этот план администрации Байдена; я надеюсь, мы сможем найти альтернативу СВПД, которая покончит с беспокойством в регионе по поводу того, что Иран злоупотребляет правом обогащать уран и однажды сделает бомбу. Я ещё никогда так не был обеспокоен ядерной гонкой, как сегодня".

Ещё в прошлом году Грэм предлагал создать международный банк ядерного топлива: чтобы страны смогли воспользоваться преимуществами ядерной энергетики, но в то же время не могли сами организовать производство элементов оружейного качества.

Сейчас у Ирана, по данным МАГАТЭ, уже есть запасы урана, обогащённого до 60%.