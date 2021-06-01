Варианты коронавируса переименовали

Штаммы коронавируса, вызывающего Covid-19, отныне будут именоваться по буквам греческого алфавита. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения после широких консультаций со специалистами со всего миру.

Сейчас штаммы известны по "географическим" названиям — по стране, где вариант впервые был обнаружен или получил широкое распространение. В ВОЗ считают такую систему "порочащей и дискриминационной", она может вызвать безосновательные негативные ассоциации. По этой же причине сам коронавирус SARS-CoV-2 перестали называть "китайским".

"Британский" штамм теперь будет "Альфа", "южноафриканский" — "Бета", "бразильский" — "Гамма", а "индийский" — "Дельта". Такие обозначения в ВОЗ называют ясными, чёткими и лёгкими для запоминания и произношения.

На самом деле у коронавируса SARS-CoV-2 огромное множество вариаций и мутаций. Строго говоря, Альфа, Бета Гамма и Дельта относятся к разным уровням классификации и потому официально именуются "вариантами, вызывающими беспокойство", то есть заметными в глобальном масштабе. Поэтому для научных целей остаются в ходу номенклатурные обозначения, которые понятны только специалистам и которых тоже несколько систем.