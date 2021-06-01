Как будет работать европейский вакцинный паспорт?

С 1 июля Евросоюз планирует ввести так называемые электронные ковид-паспорта (EU Digital COVID Certificate или EUDCC - прим.) для передвижений по Европе. Что это такое и к чему стоит готовиться путешественникам?

Что представляет собой новый сертификат?

Предполагается, что цифровой или бумажный сертификат EUDCC позволит снять ограничения на поездки во всех 27 государствах-членах ЕС. Он также будет доступен в некоторых странах, не входящих в Евросоюз.

Сертификат будет содержать информацию о вакцинации, результатах тестирования на COVID-19 и на антитела к вирусу. Информация будет зашифрована в виде QR-кода. Система EUDCC будет бесплатной.

Вакцинные паспорта начнут действовать в ЕС с 1 июля. Совет Европы

Может ли какая-то страна ЕС отказаться выполнять требования?

Короткий ответ - нет. Каждый член ЕС должен будет принять специальное постановление, которое представляет собой обязательный законодательный акт.

Постановление предполагает, что страны Евросоюза не будут налагать дополнительные ограничения по передвижению. Единственным исключением из правила может стать обострение национального кризиса в сфере здравоохранения.

Когда начнет действовать система?

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что система будет готова на уровне ЕС "в ближайшие несколько дней", что означает, что государства-члены очень скоро смогут приступить к внедрению системы в своих странах.

Ранее сообщалось, что система должна начать действовать в конце июня. Само постановление вступит в силу 1 июля и будет постепенно вводиться по всей территории блока в течение шести недель.

Какие вакцины будут признаны?

Все вакцины от COVID-19, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), будут признаны EUDCC.

На данный момент это препараты, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Эксперты ЕМА и ВОЗ продолжают тестирование "Спутник V". Оценку безопасности российской вакцины предполагается завершить летом. Затем она сможет быть зарегистрирована и добавлена в список разрешенных. Европейское лекарственное ведомство также изучает немецкую CureVac, американскую Covovax и китайскую Vero Cell.

Позднее каждая страна блока сможет самостоятельно решать, признавать ли дополнительные вакцины.

Что делать, если я не вакцинирован? Мне запретят путешествовать?

Нет. В ЕС подчеркнули, что новый сертификат не станет условием для свободного передвижения по блоку.

"Нет никакой дискриминации в отношении лиц, не прошедших вакцинацию, - говорится в информационном бюллетене, выпущенном Еврокомиссией. - Лица, не прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность продолжать осуществлять свои права на свободное передвижение, при необходимости с учетом таких ограничений, как тестирование или карантин/самоизоляция".

Какие тесты будут приниматься?

Будут признаны так называемые тесты NAAT (включая тесты RT-PCR) и быстрые тесты на антитела. На данный момент самотестирование не включено в список разрешенных тестов.

Смогу ли я поехать в страны ЕЭЗ, Великобританию и Швейцарию?

ЕС заявил, что открыт для возможности внедрения EUDCC в странах Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), а также в Швейцарии.

Норвегия и Швейцария пообещали создать свои собственные сертификаты вакцинации, совместимые с ЕС. Исландия уже несколько месяцев разрешает въезд на свою территорию вакцинированным туристам из ЕС.

Между тем, Великобритания все еще находится в процессе заключения соглашения с блоком и в настоящее время внедряет свои собственные сертификаты вакцинации. В Великобритании также действует система светофора для иностранных туристов. В соответствии с ней, страны разделены на три категории - красную, желтую и зеленую, в зависимости от числа заболевших коронавирусом.

Путешественники из стран, включенных в красный список, могут въезжать только если они являются гражданами Великобритании и Ирландии, или резидентами Великобритании. Путешественники из "желтых" стран должны сдать тест на COVID перед поездкой, пройти 10-дневный карантин и сдать еще два теста на второй и восьмой день после прибытия.

Прибывающие из "зеленой" зоны обязаны сдать тест на COVID до и после прибытия. Пока Португалия - единственная страна ЕС, находящаяся в этом списке.

А что с безопасностью данных?

QR-код сертификата будет содержать цифровую подпись, предоставленную органом, выдающим пропуск. Это может быть больница, центр тестирования или орган здравоохранения. У каждого органа будет уникальный ключ цифровой подписи, который будет храниться в защищенной базе данных каждой страны. У всех стран блока будет возможность проверить эту цифровую подпись, но личные данные каждого путешественника останутся недоступными.

"Европейская комиссия создаст шлюз, - говорится в информационном бюллетене. - Через этот шлюз все подписи сертификатов могут быть проверены на всей территории ЕС. Личные данные владельца сертификата не будут передаваться через шлюз, поскольку это не требуется для проверки цифровой подписи".

Как долго будет действовать эта система?

Срок действия системы будет зависеть от того, насколько сертификаты актуальны в конкретный момент времени. Выводы будут основаны на научных данных и национальных правилах каждого государства-члена ЕС.

ЕС утверждает, что сертификаты будут работать только на время пандемии. Как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, действие системы сертификатов также будет приостановлено.

Это также означает, что она может быть возобновлена в случае, если ВОЗ объявит другую чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.