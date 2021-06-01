100 лет погрому в Талсе

В американском городе Талса вспоминают жертв расового погрома, который стал одним из крупнейших в истории США. Ровно сто лет назад был полностью разрушен район, населённый чернокожими. Число погибших, по данным Красного креста, достигало 350 человек.

Многие десятилетия об этой трагедии попросту не упоминали. Лишь в конце 90-х историки пытаются искать документы, а активисты находят массовые захоронения жертв.

Уильям Барбер, проповедник:

"Кровь не может успокоиться. Нельзя заглушить голос крови, сделав из трагедии туристическую достопримечательность. Нельзя его успокоить, говоря о примирении, когда нет мира. Талса был лишь одной из многих".

Началось всё с ареста чернокожего чистильщика обуви, которого обвинили в нападении на белую девушку. Его соседи опасались, что юношу линчуют, и пришли с оружием к зданию суда, где уже собрались вооружённые белые. Перестрелка превратилась в настоящий погром "чёрных" кварталов с применением авиации — лёгких самолётов, принадлежавших участникам "Ку-клукс-клана".

Суд возложил всю вину на чернокожих, но никого не осудили, включая чистильщика обуви, с которого сняли обвинение. Но и никаких компенсаций за колоссальные материальные потери выплачено не было.