Видеоконференция министров стран-членов НАТО

Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО проведут во вторник заседание в формате телеконференции, на котором обсудят отношения с Беларусью на фоне инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска гражданского лайнера авиакомпании RyanAir. Накануне альянс ограничил доступ белорусских представителей в свою штаб-квартиру в Брюсселе. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, это было сделано из соображений безопасности и в знак протеста против посадки самолета RyanAir.

Министры также обсудят вывод войск стран НАТО из Афганистана.

«Нет никаких сомнений, что Афганистан стоит перед лицом серьезных вызовов, — заявил генральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Впереди у него много трудностей. В то же время я твёрдо уверен, что будущее афганцев должно зависеть от них самих. Единственный путь к прекращению войны – это мирный процесс, в котором участвуют и которым руководят сами афганцы».

Страны НАТО, прежде всего США, приступили к выводу своих контингентов из Афганистана в начале мая. Он происходит на фоне роста военной активности боевиков движения Талибан. В Пентагоне заявили о разработке плана возможной эвакуации из Афганистана граждан этой страны, тесно сотрудничавших с американцами.

Еще одна тема встречи минстров стран НАТО - отношения с Китаем:

«Китайцы не разделяют наши ценности. Они не верят в демократию, в свободу слова и средств массовой информации. Мы также видим, как они угнетают меньшинства».

Видеоконференция министров призвана подготовить встречу на высшем уровне, намеченную на 14 июня. Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последний раз лидеры стран НАТО встречались в Лондоне в декабре 2019 года.