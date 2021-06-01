Плавучая электростанция высоко в горах

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На озере Туль в швейцарском кантоне Вале расположена первая в мире высокогорная плавучая солнечная ферма. Ее панели производят на 50% больше энергии чем те, что установлены в низменностях.

Максим Рамштейн, руководитель проекта, Romande Energie:

"Этот пилотный проект производит 800 000 кВт/ч энергии в год, которой хватит на 220 домохозяйств".

Здесь, на высоте 1810 метров над уровнем моря, горные условия усиливают солнечную радиацию.

Максим Рамштейн, руководитель проекта, Romande Energie:

"В горах солнечная радиация лучше. Здесь более низкая температура, а значит - более высокая эффективность и эффект альбедо. Солнечная радиация очень высока на земле, на льду и на снегу".

Солнечная ферма расположена на водохранилище, а не на естественном озере, что ограничивает ее воздействие на окружающую среду.

Максим Рамштейн, руководитель проекта, Romande Energie

"Оно осушается каждый год. Оно наполняется за счет таяния снега весной и летом. Поэтому здесь очень скудная флора и фауна, и это оказывает очень слабое воздействие на окружающую среду".

В случае успеха пилотный проект будет расширен для производства энергии более чем для 6000 домохозяйств.

Гийом Фукс, содиректор по энергетическим решениям, Romande Energie:

"Мы разработали структуру со сроком службы в 50 лет, с двумя циклами по 25 лет для солнечных модулей. Наш план - сначала расширить этот проект на озере Туль, а затем продублировать такую технологию на другом озере".