Греция: на червя больше не порыбачить

В Греции просто так больше не порыбачить. Администрация президента страны подготовила проект закона, который налагает серьёзные ограничения на любительскую рыбалку: вводит личные квоты, запрещает использовать живую наживку и многое другое.

Иоаннис Карагеоргиас, Euronews:

"Тысячи и сотни тысяч греков ежедневно выходят в море, чтобы порыбачить и отвлечься от проблем. Это стиль жизни, психологический отдых и развлечение. Проект президентского указа заставляет греков опасаться, что они потеряют своё любимое хобби".

Всегреческая ассоциация рыбаков-любителей встретила проект в штыки, называя его покушением на национальные традиции. Лидеры организации заявляют, что к человеку с удочкой нельзя подходить с той же меркой, что и к владельцам рыболовецких флотов.

Дионисис Бастас, председатель всегреческой ассоциации рыбаков-любителей:

"Проект указа нарушает целый ряд европейских норм и директив. Подобные меры европейские власти предпринимают в случае, когда возникает угроза биоразнообразию, рыбным запасам. Конечно, в первую очередь такие меры касаются профессиональных рыбаков. Но здесь ситуация совершенно иная".

Огромное возмущение вызвала статья проекта, запрещающая использовать живую наживку, будь то червяк или каракатица. По словам рыбаков, это просто отрежет от моря тех, кто не может себе позволить дорогие снасти и приманки.

Христофорос Заврас, рыбак-любитель:

"Я прекрасно помню, как с самого детства я мог накопать червей и прийти на море. Сегодня это был один из немногих способов оторвать детей от компьютера. Я любитель, я понимаю, что у правительства куда больше данных о том, что происходит с популяцией рыбы, и введение квот на редкие породы может быть оправдано. Но тогда нужно сосредоточиться именно на этом, а не делать так, чтобы любители больше не могли выходить в море".

Ассоциации рыбаков выдвинули контрпредложения руководству страны. Там заявили, что готовы к консультациям. переговоры должны завершиться в пятницу.