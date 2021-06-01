Олимпиада: первые атлеты прибыли в Токио

В преддверии летних Олимпийских игр в Токио в Японию прибыли первые спортсмены. Самолет с женской сборной Австралии по софтболу приземлился в аэропорту Нарита. Все члены команды и технический персонал - около 30 человек - вакцинированы от коронавируса. Они проведут три дня в отеле, а затем приступят к тренировкам в городе Ота на севере столицы.

В стране продолжается подготовка к играм, которые были перенесены с прошлого года и теперь должны состояться с 23 июля по 8 августа. И это - несмотря на растущее давление на организаторов. На фоне пандемии наплыву гостей - а в соревнованиях должны будут принять участие 15 тысяч атлетов из более чем 200 стран - рады не все. В последних соцопросах большинство японцев требуют переноса или вовсе отмены Олимпиады и Паралимпиады. На прошлой неделе в Токио, Осаке и еще ряде префектур продлили режим чрезвычайного положения - до 20 июня.