Католическая церковь меняет канон, чтобы педофилы не оставались безнаказанными

Католическая церковь - впервые в истории - включила в Кодекс канонического права статью, осуждающую сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны священнослужителей. До сих пор акты педофилии рассматривались как несоблюдение шестой библейской заповеди "Не прелюбодействуй"!

После долгой череды скандалов, сотрясающих Святой престол вот уже несколько десятилетий, было принято решение отказаться от устаревшей формулировки.

"Жестокое обращение с детьми отныне квалифицируется как преступление против достоинства личности, - пояснил во вторник монсеньор Хуан Игнасио Арриета, секретарь Папского совета по законодательству. - Новый канон 1398 предусматривает наказывать за подобные преступления не только клириков Конгрегации доктрины веры, но и мирян".

Решение о наказании виновных в сексуальных преступлениях против детей и подростков будет приниматься индивидуально. Наивысшая мера - отлучение от церкви.

Именно такое решение принял в феварле 2019 года папа Франциск в отношении американского кардинала Теодора Маккэррика. По данным портала bishop-accountability.org, в Католической церкви США в период с 1950 по 2016 годы жертвами священников-педофилов стали более 18 500 человек.

За последние годы были отправлены в отставку или понесли уголовное наказание высокопоставленные представители Чилийской, Австралийской, Немецкой, Ирландской, Польской и Французской епархий.