«Аурус» поставили на конвейер

В Елабуге началось серийное производство автомобилей представительского класса «Аурус Сенат». Стоимость автомобиля в зависимости от набора опций составит от 18 до 22 млн рублей. Всего в семействе «Аурус» — 15 моделей автомобилей и два вида мотоциклов, серийный выпуск которых также должен начаться в обозримом будещем.

В церемонии открытия производства принял участие по видео-мосту из Сочи президент России Владимир Путин: «Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам».

Семейство автомобилей, потребителями которых до сих пор были только высокопоставленные чиновники, разрабатывается с 2012 г. государственным научным центром «НАМИ». Президент Путин ездит на автомобиле «Сенат» с 2018 г.

К 2022 году уровень российской локализации производителей компонентов планируется довести до 80 процентов с нынешних 53.