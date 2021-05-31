Смерть на курорте: посол Украины скончался во время отдыха в Таиланде

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался на курорте. 45-летнего дипломата нашли мертвом в номере его отеля на острове Ко Липе, куда он приехал на отдых с сыном и друзьями. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины отправлено для вскрытия в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке.

По данным полиции, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Бешта не был инфицирован коронавирусом.

Свою карьеру в украинском Министерстве иностранных дел дипломат начал в конце 1990-х. Ранее он работал в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке. Затем занимал должность советника в посольстве в Таиланде. В последние годы Бешта возглавлял местную дипмиссию и одновременно был послом Украины в Лаосе и Мьянме. В скором времени он должен был вернуться на родину.