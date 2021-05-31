Греция: акустические пушки против мигрантов

Евросоюзу cледует сделать ставку на дипломатию или жёсткое сдерживание для окончательного разрешения миграционного кризиса?

С 2015 года, когда в ЕС прибыли, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов, многие европейские лидеры выступили за более агрессивную миграционную стратегию. Среди них - власти Греции, разделяющей с Турцией 200-километровую наземную границу. Она проходит вдоль русла реки Эврос. Здесь в последние годы тестируются многочисленные физические и виртуальные барьеры. В их числе акустическая пушка - нелетальное оружие, предназначенное для разгона демонстраций, разработанное American Technology Corporation.

"Мы готовы к любому варианту развития событий, - говорит начальник пограничного управления региона Димостенис Камаргиос. - Благодаря имеющимся у нас системам, мы составляем четкую картину присходящего в приграничной полосе и направляем силы именно в те районы, где может быть предпринята попытка массового проникновения мигрантов. С помощью акустических пушек, установленных на мобильные бронированные автомобили, мы можем предотвратить это".

С 2015 года ЕС инвестировал 3 миллиарда евро в различные технологии по обеспечению безопасности на границе, в том числе наблюдательные приборы, тепловизоры, дроны, системы анализа полученных данных с привлечением искусственного интеллекта.

Правозащитники и левые партии считают, что подобное ужесточение политики в отношении мигрантов приведёт к наступлению на основополагающие права европейских граждан.

"То, что происходит на границах ЕС в отношении мигрантов и в целом, по отношению к иностранцам, зачастую является испытательным полигоном для технологий, которые впоследствии используются на европейцах", - считает Патрик Брейер, член Европарламента от Партии пиратов Германии.

Сторонники жёстких мер сдерживания указывают на то, что региональные миграционные сделки сделали Евросоюз уязвимым для политического давления со стороны соседей. Пример тому - недавние события в испанской Сеуте или то, что присходило в марте прошлого года на границе Греции и Турции.

"Наш сосед всегда агрессивен, - говорит Атанасиос Пемусис, глава муниципалитета Фереса. - У той стороны никогда не бывает компромиссной позиции. Мы всегда вынуждены держать оборону и вынуждены предпринимать все новые меры, чтобы защитить себя".

И хотя за последние два года приток мигрантов в Грецию резко сократился, ждать окончания миграционного кризиса рано, отмечают эксперты ООН. За последние 20 лет численность мигрантов в мире увеличилась на 80% и достигла 272 миллионов человек.