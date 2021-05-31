Анкара и Афины пытаются наладить отношения

Главы МИД Греции и Турции Никос Дендиас и Мевлют Чавушоглу обсудили в Афинах весь комплекс двусторонних отношений, а так же договорились о взаимном признании сертификатов COVID-19. Кроме того, дипломаты согласовали встречу между греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Она должна состояться в кулуарах саммита НАТО 14 июня.

Никос Дендиас, глава МИД Греции: "Мы сознаем, что у Греции и Турции различные, а по некоторым исключительно серьезным вопросам диаметрально противоположные позиции. Целью нашего сегодняшнего общения, была попытка наладить переговорный процесс и, если это станет возможным, постепенно нормализовать ситуацию".

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что существует много проблем, требующих решения, но подчеркнул, что Анкара стремится продолжать отношения с Афинами без каких-либо условий.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: "Во время нашей предыдущей встречи в Анкаре мы решили придать импульс двусторонним переговорам по экономическим и торговым вопросам". "Заместители министров иностранных дел Греции и Турции уже встречались в Кавале", - напомнил Чвушоглу.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял Чавушоглу в своей резиденции в Афинах. Эта встреча так же прошла конструктивно.

Корреспондент Euronews в Афинах Фэй Дулгери отметила благожелательную атмосферу на пресс-конференции глав МИД Греции и Турции. "Напряженности, как это было после встречи дипломатов в Анкаре не наблюдалось. Чавушолглу и Дендиас рассказывали журналистам о позитивной повестке дня и продолжении диалога между двумя странами. Греческий министр поздравил турецкого коллегу с победой в Евролиге баскетбольной команды "Анадолу Эфес".