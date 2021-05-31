Пандемия как возможность для "зеленого" перехода

ЕС и остальной мир вынуждены ускорить борьбу с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Мы связались с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства Виргиниюсом Синкявичюсом.

Шона Мюррей, Euronews: "У вас очень амбициозные цели в том, что касается прекращения загрязнения почвы, моря, воздуха. Но как именно вы собираетесь их реализовать?"

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства: "Самый эффективный способ борьбы с загрязнением - это, конечно, сделать так, чтобы этого не происходило, потому что в противном случае ситуация становится очень сложной. И именно в такой ситуации мы находимся. Загрязнение вызывает преждевременные смерти. Есть болезни, связанные с загрязнением. Есть экосистемы, разрушение которых связано с загрязнением. И это происходит не где-то далеко. Это происходит здесь, в ЕС. Поэтому мы должны действовать быстро.

Я рад, что Еврокомиссия недавно приняла план действий "Нулевое загрязнение". Под этим мы подразумеваем, прежде всего, снижение уровня загрязнения - чтобы оно не вредило здоровью наших граждан, не причиняло вреда экосистемам. Цель, конечно, амбициозная. Ее достижение потребует времени. Мы планируем сделать это к 2050 году. Но, конечно, уже к 2030 году предстоит проделать большую работу. Например, если говорить о загрязнении моря, микропластике, наш план состоит в том, чтобы уменьшить загрязнение от микропластика на 30 процентов - с помощью различных мер. Я думаю, что эта пандемия - важный сигнал тревоги для всех и действительно момент для того, чтобы подумать о том, что мы можем вести бизнес по-другому".

Euronews: "Вы сказали, что пандемия - хорошая возможность, потому, что выбросы углекислого газа сократились благодаря снижению промышленного производства, уменьшению количества автомобилей на улицах и так далее. Но когда все это закончится и все будут привиты, особенно в некоторых частях Европы, не приведет ли это к возвращению к прежнему? Ведь реальных амбиций, по крайней мере, в сфере промышленности, нет".

Виргиниюс Синкявичюс: "Вы абсолютно правы. Если мы ничего не будем делать, цифры снова подпрыгнут и, возможно, даже значительно увеличатся, потому что мы действительно видим тенденцию к росту. Поэтому мы и приняли, как я уже сказал, горизонтальный план действий по нулевому загрязнению, который затрагивает различные области. Три основные области, которыми мы занимаемся, это, конечно, энергетика, транспорт и химикаты. Это те секторы, на которых мы особенно сосредоточены, и, например, когда мы говорим о транспорте, я думаю, что здесь есть целый ряд инструментов.

Во-первых, это очень тесное сотрудничество с муниципалитетами и правительствами, инвестиции в транспортную систему, которые делают ее более привлекательной для граждан, инвестиции в решения микромобильности. И Еврокомиссия, конечно, готова помочь. Но самое главное, конечно, уникальная возможность появляется благодаря государственному финансированию - создание нашего Фонда восстановления и устойчивости позволит каждому государству-члену получить внушительную сумму денег, которые будут инвестированы в основном в восстановление и повышение устойчивости".

Euronews: "Прежде чем мы перейдем к Фонду восстановления, поскольку это действительно важные, существенные элементы, приведите нам пример. Вот вы говорили о химикатах. Приведите примеры того, как промышленность должна будет измениться, чтобы обеспечить меньшее загрязнение? Будет ли больше законов в отношении вредных химикатов, пестицидов, будут ли новые законы в отношении производства автомобилей и так далее?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Если говорить конкретно о химических веществах, то речь идет, конечно же, о том, чтобы отказаться от вредных веществ, заменить их - если не доказано, что в каких-то продуктах их нельзя заменить. Но даже в этом случае мы, конечно, поощряем инвестиции в исследования и разработки, чтобы попытаться найти замену. Но наша цель, конечно, состоит в том, чтобы заменить или полностью исключить вредные химикаты с нашего рынка, из продукции.

У нас до сих пор существует, я бы сказал, очень неравное законодательство, когда в некоторых продуктах они уже давно запрещены, а в других - нет. И эти продукты легко доступны детям, женщинам, пожилым людям. Поэтому, конечно, есть группы, которые более уязвимы, которые мы должны защищать в первую очередь. Поэтому будет проведен серьезный анализ нашего законодательства по химическим веществам. Но мы поддерживаем очень тесный контакт с заинтересованными сторонами. Они также понимают, что перемены неизбежны. Но это также дает преимущество первопроходцам и возможность быть самыми передовыми в области исследований и разработок".

Euronews: "Существовала обеспокоенность по поводу "брексита" и того факта, что ЕС и Великобритания конкурируют за торговые сделки. В связи с этим возникло опасение, что пойдет игра на понижение, когда дело дойдет до ужесточения стандартов. Что Великобритания снизит свои стандарты, чтобы привлечь больше бизнеса. Будет ли ЕС лидером в поддержании стандартов, несмотря на то, что это может означать сокращение торговли?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Я бы сказал, что есть четкие доказательства того, что мы сохраняем наше лидерство и даже укрепляем его. Мы только что обсудили химикаты, но есть много других секторов, которые мы также рассматриваем. После летних каникул, в сентябре, мы собираемся представить одну из наших крупных инициатив - по обезлесению, в рамках которой мы хотим полностью рассмотреть цепочки поставок, чтобы исключить продукты, связанные с обезлесением. Так что я думаю, что это большой прорыв, опять же, поднимающий планку наших стандартов".

Euronews: "Вы говорили о Фонде восстановления. Очевидно, что это огромная сумма денег, беспрецедентная. И мы знаем, что "Зеленая сделка", очевидно, связана с тем, как будут расходоваться эти деньги. Но как нам убедиться, что государства-члены действительно используют эти деньги для коренного изменения своей позиции в вопросах устойчивого сельского хозяйства или устойчивого производства и промышленности, а не просто для "зеленого отмывания", в чем ЕС довольно часто обвиняют экологические организации?"

Виргиниюс Синкявичюс: "Конечно, прежде всего, экологические организации и НПО в целом внимательно следят за планами восстановления и устойчивости, которые представляют государства-члены. Но Еврокомиссия также очень тесно сотрудничает с государствами-членами. И мы хотим быть уверены в том, что наша цель по климатической проблематике помогает. У нас есть шесть конкретных мер, которые мы, конечно, внесем в план. Кроме того, государства-члены также договорились о принципе "не наноси существенного вреда", который будет применяться и рассматриваться во всех проектах, предлагаемых в рамках планов. Мы не хотим делать шаг вперед, а затем два шага назад - эти планы должны быть согласованы с нашими целями, с нашим цифровым и "зеленым" переходом".