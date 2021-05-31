Первый турпоезд прибыл из Риеки в Прагу

Первый в этом году летний пассажирский поезд жители хорватской Риеки встречали особенно тепло. Прямое железнодорожное сообщение между этим курортным городом на адриатическом побережье и Прагой официально восстановлено. До конца июня поезда будут привозить сюда отдыхающих трижды в неделю, в июле и августе - ежедневно.

Туриндустрии предстоит наверстать упущенное: на фоне пандемии количество ночей, проведенных приезжими в местных гостиницах, сократилось в прошлом году с 468 до 220 тысяч - по сравнению с 2019 годом.

"Это важный сигнал. Хорватия открыта для иностранных отдыхающих, признана безопасным турнаправлением. Я рад, что некоторые из наших самых преданных гостей - чехи - остались верны Хорватии и в этом году. Это значит, что летний туристический сезон, в течение которого мы ожидаем еще большего наплыва иностранных отдыхающих, в некотором смысле уже стартовал", - говорит Кристиан Станичич, директор Хорватского совета по туризму.

"Вам нужно сдать тест-ПЦР за 72 часа до приезда в Хорватию или тест на антигены - за 48 часов до прибытия. Мы это и сделали", - говорит одна из путешественниц из Праги.

Достаточно иметь на руках и сертификат о вакцинации от коронавируса.

Хорватия - одна из первых стран Европейского Союза, которая значительно ослабила ограничения на пересечение своих границ. Доходы от туризма составляют примерно 20% национального ВВП.