В Хорватии состоялись местные выборы

В Хорватии прошли муниципальные выборы. Новым мэром столицы этой балканской республики стал представитель левой части политического спектра 39-летний Томислав Томашевич, он также был лидером движения "Зеленое действие", от которого был год назад избран в парламент страны.

Томислав Томашевич, новоизбранный мэр Загреба: "Всю свою политическую жизнь я сражался за этот город, я отстаивал его интересы, его будущее. Я восставал против кабальных соглашений, которые пытались ему навязать, против решений, которые имели тяжелые последствия для Загреба, Загреба, который некоторые из прежних властей использовали как банкомат".

Второй тур муниципальных выборов состоялся и в других городах страны. Университетский профессор Ивица Пуйяк, представлявший центристов, в итоге стал мэром Сплита.

Марко Филипович от хорватской социал-демократической партии - новый градоначальник Риеки, а Иван Радич из Хорватского Демократического содружества - победитель муниципальных выборов в Осиеке.

Всего в Хорватии насчитывается свыше трех с половиной миллионов избирателей, они участвовали в голосованиях, по результатам которых обновится состав городских и окружных советов.

Консерваторы, которым не слишком улыбалась удача, судя по предварительным итогам, поступившим из Центризбиркома, уже заявили, что такие результаты их вполне устраивают, и пожелали удачи новоизбранному столичному мэру.