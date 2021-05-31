Слоны идут на север. За ними — милиция

Слоны идут на север: за ними идут 450 сотрудников народной милиции КНР, специалистов-экологов и спасателей. В распоряжении людей 228 машин, 4 экскаватора и три беспилотника. Семья из 15 азиатских слонов покинула заповедник на юго-западе Китая и решила откочевать на север, в населённые районы. Сейчас животные подходят к крупному городу Куньмин.

Что заставило их уйти из заповедника, где для них созданы все условия — неизвестно. Если слоны решат зайти в город — а они, по словам учёных, запросто могут — тогда и понадобятся экскаваторы.

Шэнь Цинчжун, старший научный сотрудник заповедника:

"На самом деле, такое случилось впервые в нашей истории, раньше подобного никогда не было. Мы теряемся в догадках и ищем возможные объяснения. Нам еще предстоит наблюдать и изучать этот феномен".

Семья из шести самок, троих самцов и шестерых слонят ушла из заповедника ещё в декабре, но до недавнего времени кочевала по малонаселённой местности.

Азиатские слоны — очень редкие животные. В заповеднике их около 300 особей. Поэтому обижать слонов категорически воспрещается. Сами они тоже никого не обижают и почти ничего не ломают, не считая амбаров с зерном. Без дебошей, правда, не обошлось: ещё в марте они нашли в очередной деревне кукурузное вино и напились так, что уснули на чайной плантации.