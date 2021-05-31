Детская травма Газы: "Врачи без границ" бьют тревогу

Душевное благополучие несовершеннолетних в секторе Газа под угрозой. "Врачи без границ" заявляют, что недавние бомбежки травмировали психику каждого проживающего в палестинском анклаве ребенка. Постоянный стресс в ранние годы жизни зачастую ведет к возникновению психических расстройств, а в будущем может сделать человека социально неадаптированным и несчастным.

"Мы были дома. Я услышала взрывы. Взрывалось повсюду - рядом с фермой и мечетью Омара. Потом посыпались стекла, дома рушились прямо на людей. Мы потеряли надежду. Люди разбегались. Нам врачи сказали тоже бежать - в больницу", - рассказывает 11-летняя Дана.

"Я приготовила одежду, игрушки, аксессуары, чтобы отметить Ид-аль-Фитр. Но так и не смогла их надеть, даже просто выйти из дома, чтобы отпраздновать. Мы не могли веселиться, радоваться. Вокруг раздавались только взрывы. Мы не чувствовали себя в безопасности", - говорит 12-летняя Амаль.

Дети Газы یورونیوز

Война для многих детей - это не только страх возможной смерти (своей собственной или кого-то из близких), но и уже вполне реальное разделение семьи.

"Во время войны отец отправил меня и моего брата в дом нашего дяди. А два моих двоюродных брата переехали к нам. Мне было очень страшно. Если бы отец и мать были рядом, все было бы по-другому. Они бы помогли мне почувствовать себя в безопасности. Но они считают, что, если один из домов все-таки разбомбят, хотя бы некоторые члены семьи выживут и, возможно, помогут другим", - говорит 11-летняя Марам.

Дети Газы یورونیوز

Врачи особенно беспокоятся за тех, кому нет и десяти. Хуан Парис, психиатр из организации "Врачи без границ" объясняет: "Если ты за свои семь лет уже пережил четыре войны, трудно не думать, что единственное, что тебя ждет в будущем, - новые войны или вообще что-то, что причинит боль тебе самому, твоим родителям, окружающим тебя людям. Все это очень сильно влияет на возможность развиваться в позитивном ключе".

Не только периоды обострения палестино-израильского конфликта, но и блокада сектора, а также высокий уровень безработицы привели к появлению в Газе целого "проблемного" поколения. Немногие просят о помощи из-за мифа о том, что к специалистам обращаются только психически нездоровые люди.