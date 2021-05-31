Джо Байден стал правозащитником

Живущие в изгнании в Польше белорусы протестуют против ареста двух журналистов: Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Обоих оппозиционеров задержали в Минске, когда под надуманным предлогом лайнер, на котором они летели, фактически заставили приземлиться в аэропорту столицы Беларуси.

Протестующие настаивают, чтобы и ЕС, и США координировали в этой связи ограничительные меры против Минска.

Джо Байден заявил, что намерен сделать вопрос соблюдения прав человека главной темой в международной политике: "Я почти два часа разговаривал с китайским лидером, я ему пытался втолковать, что у нашей страны, у нашей администрации нет другого выбора, кроме как постоянно напоминать о необходимости соблюдения прав и свобод личности, поскольку правозащита - один из краеугольных камней, на которых зиждется наше государственное и общественное устройство. У меня запланирована встреча с президентом Путиным через в Женеве, и там я ему заявлю, что мы не намерены терпеть нарушение прав человека".

Накануне стала известна реакция властей Беларуси на возможность введения новых санкций: Минск к этому готов, сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, и планирует дать на ограничительные меры, как было подчеркнуто, "адекватный ответ".