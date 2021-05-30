Хотели как лучше, а получился скандал. Почта Испании выпустила марки, посвящённые борьбе с расизмом и неравенством. Четыре марки, на которых нет иных изображений, кроме цветов кожи. Выпуск серии приурочен к годовщине гибели Джорджа Флойда; её создатели заявили, что каждое письмо с такой маркой будет "посланием против расового неравенства".

Только вышло так, что светлая кожа стоит дороже: почти на евро больше, чем самая тёмная марка. По мнению критиков, такое решение обесценило всю идею — если не сказать хуже.

Представители антирасистских организаций приветствуют тот факт, что почта королевства хочет привлечь внимание к вопросам неравенства; но над реальным пониманием ещё предстоит работать.

Моха Гереху, экс-глава SOS Racismo Madrid:

"В Испании у нас всё не так плохо, среди нас тоже есть люди, осуждающие расизм, мы начинаем понимать происходящее. Но следующим шагом должно стать претворение этого понимания в реальные дела и шаги. Наша жизнь должна улучшаться, и мы должны видеть эти улучшения".

Представители испанской почты пока отказываются комментировать этот вопрос. Организация не впервые участвует в социальных движениях: летом прошлого года она выпустила марку, посвящённую ЛГБТ, и покрасила фургоны и почтовые ящики в радужные цвета.