Международный саммит по восстановлению туризма

Что будет происходить дальше и как должно выглядеть будущее индустрии гостеприимства и путешествий? На этот вопрос пытаются ответить участники саммита по восстановлению туризма, проходящего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Эта встреча, организованная властями королевства, служит сигналом, что игроки отрасли готовы вернуться к работе после долгих месяцев кризиса.

Принцесса Хайфа Мохаммед Аль Сауд работает в министерстве туризм Саудовской Аравии. "Туризм играет важную роль на рынке труда, эта отрасль создает рабочие места. Туризм вносит вклад в экономику, развитие сельской местности и городского пространства. В нашем движении вперед мы поддерживаем восстановление экономики в целом. На туристическую отрасль приходится 10% мирового ВВП", — говорит он.

Джейн Уизерспун, Euronews: "По итогам прошлого года рынок глобального туризма сократился до 1,3 трлн евро. По прогнозам экспертов, в этом году рост составит 1,4 трлн евро и такие международные встречи внушают надежду на скорое и полное восстановление.

Министр туризма Греции Харис Теохарис подчеркнул важность одобренного в Европе зеленого цифрового пропуска и международного сотрудничества. "Единственный способ выйти из кризиса — каким-то образом установить свод общих правил. Мы должны гарантировать, что восстановленная система работы будет устойчивой".

Проведение саммита совпало с открытием первого регионального офиса всемирной туристской организации на Ближнем Востоке. "Этот офис станет одни из самых важных мест для поиска новых идей, для их выполнения. Туризм приобретает все большую значимость для этого региона".

Мир постепенно открывается после продолжительного периода санитарных ограничений, но чтобы вернутся к нормальной жизни потребуется разработать еще множество мер.