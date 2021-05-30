Минск получит ещё полмиллиарда от Москвы

Предоставление Минску нового транша в полмиллиарда долларов обсудили лидеры Беларуси и России на встрече в Сочи. Первые полмиллиарда госкредита — для погашения и обслуживания белорусского госдолга — были отправлены в декабре прошлого года. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили и судьбу задержанной в Минске россиянки — спутницы Романа Протасевича Софьи Сапеги.

В Литве освобождения Протасевича и других политзаключённых требуют участники новой массовой манифестации, на которую пришла и живущая в Литве Светлана Тихановская. Год назад, 29-го мая, был задержан её муж, Сергей Тихановский, выступавший тогда одним из кандидатов в президенты Беларуси. Он до сих пор остаётся в СИЗО. По выдвинутым против него обвинениям он может получить до 15 лет тюрьмы.

"На самом деле там жуткие вещи происходят, и эта история с задержанием самолета — лишь одна вещь, которая вышла наружу. Там происходят пытки, убийства, невообразимые вещи", — утверждает один из участников акции.

В субботу пикеты и акции по призыву белорусской оппозиции прошли в нескольких европейских столицах — у посольств не только Беларуси, но и России. Евросоюз обвиняет Лукашенко в насильственной посадке самолёта Ryanair под выдуманным предлогом, с целью арестовать Протасевича. Небольшой пикет состоялся и у посольства Беларуси в Москве.