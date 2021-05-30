Израиль: сместить Нетаньяху

Лидер израильской правой партии "Ямина"и экс-министр обороны страны Нафтали Беннет заявил о намерении работать совместно с главой центристской партии "Еш Атид" Яиром Лапидом над формированием нового кабинета министров. По словам Беннета, попытки создать ротационное правительство с Биньямином Нетаньяху не принесли желаемого результата, потому что никто не верит, что обещания будут выполнены.

Нафтали Беннет, лидер партии "Ямина": "Сегодня я объявляю, что приложу все усилия, чтобы сформировать правительство национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом и, с Божьей помощью вместе спасти страну от нынешнего хаоса и вернуть ее на правильный путь".

Решение партии "Ямина" может определить политическую судьбу нынешнего главы кабинета Биньямина Нетаньяху. Сам он выступил вскоре после заявления Беннета и подверг резкой критике решение партии "Ямина". Беннета Нетаньяху обвинил в личных амбициях.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Я хочу открыть вам истину. Вместо того, чтобы формировать левое правительство, которое может оказаться опасным для Израиля, мы могли бы создать (после окончания мандата Лапида) крепкое, хорошее для страны правое правительство".

По итогам прошедших в марте парламентских выборов места в Кнессете распределились поровну между правыми и левыми партиями. У "Ямины" - всего шесть кресел в 120-местном законодательном органе. Но этого достаточно, чтобы от решения партии зависело формирование коалиции, а значит и будущее премьерства Нетаньяху.