Скончался гонщик Джейсон Дюпаскье

19-летний швейцарский гонщик Джейсон Дюпаскье скончался от полученных в аварии травм. Инцидент произошел в ходе квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в Италии.

Дюпаскье во время заезда упал с мотоцикла и попал под колеса ехавшего вслед за ним соперника. Гонщик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и головы.

Дюпаскье проводил второй сезон в чемпионате. В личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.